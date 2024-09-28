Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фанаты «Гарри Поттера» почтили память Мэгги Смит

Фанаты «Гарри Поттера» почтили память Мэгги Смит
Комментарии

27 сентября стало известно о смерти британской актрисы Мэгги Смит, больше всего известной по роли профессора Макгонагалл в кинофраншизе «Гарри Поттер». О кончине артистки сообщили её родственники. Звезде было 89 лет.

В связи со столь трагичной новостью фанаты «Гарри Поттера» собрались в парке Universal Orlando, чтобы почтить память актрисы. Десятки людей подняли свои волшебные палочки в небо возле копии Хогвартса.

За свою карьеру Мэгги Смит снялась в огромном количестве фильмов. Среди них: «Действуй, сестра 2», «Отель «Мэриголд». Заселение продолжается», «Леди в фургоне», «Путешествия с моей тётей» и так далее.

Ко всему прочему звезда удостоилась двух «Оскаров» за фильмы «Расцвет мисс Джин Броди» и «Калифорнийский отель».

Материалы по теме
Каким получился фильм «Битлджус 2»
Каким получился фильм «Битлджус 2»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android