Фанаты «Гарри Поттера» почтили память Мэгги Смит

27 сентября стало известно о смерти британской актрисы Мэгги Смит, больше всего известной по роли профессора Макгонагалл в кинофраншизе «Гарри Поттер». О кончине артистки сообщили её родственники. Звезде было 89 лет.

В связи со столь трагичной новостью фанаты «Гарри Поттера» собрались в парке Universal Orlando, чтобы почтить память актрисы. Десятки людей подняли свои волшебные палочки в небо возле копии Хогвартса.

За свою карьеру Мэгги Смит снялась в огромном количестве фильмов. Среди них: «Действуй, сестра 2», «Отель «Мэриголд». Заселение продолжается», «Леди в фургоне», «Путешествия с моей тётей» и так далее.

Ко всему прочему звезда удостоилась двух «Оскаров» за фильмы «Расцвет мисс Джин Броди» и «Калифорнийский отель».