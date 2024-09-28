Tundra Esports арендовала игрока из состава Aurora по «Доте»
Украинский киберспортсмен Артём Lorenof Мельник присоединился к составу Tundra Esports по Dota 2 на правах аренды. Анонс состоялся в социальных сетях клуба.
Как сообщается в анонсе, Лореноф будет представлять европейскую киберспортивную организацию на условиях аренды до конца года. Продолжит ли «тундра» сотрудничество с игроком после завершения действия договора, пока неизвестно.
Состав Tundra Esports по «Доте» на данный момент:
- TBD;
- Артём Lorenof Мельник (аренда);
- Нета 33 Шапира;
- Мартин Saksa Саздов;
- Мэтью Whitemon Филмон;
- Дэвин MoonMeander Тан (тренер).
По слухам, укомплектовать состав должен российский киберспортсмен Егор Nightfall Григоренко из BetBoom Team.
Материалы по теме
Комментарии