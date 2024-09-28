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Tundra Esports арендовала игрока из состава Aurora по «Доте»

Tundra Esports арендовала игрока из состава Aurora по «Доте»
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Украинский киберспортсмен Артём Lorenof Мельник присоединился к составу Tundra Esports по Dota 2 на правах аренды. Анонс состоялся в социальных сетях клуба.

Как сообщается в анонсе, Лореноф будет представлять европейскую киберспортивную организацию на условиях аренды до конца года. Продолжит ли «тундра» сотрудничество с игроком после завершения действия договора, пока неизвестно.

Состав Tundra Esports по «Доте» на данный момент:

  • TBD;
  • Артём Lorenof Мельник (аренда);
  • Нета 33 Шапира;
  • Мартин Saksa Саздов;
  • Мэтью Whitemon Филмон;
  • Дэвин MoonMeander Тан (тренер).

По слухам, укомплектовать состав должен российский киберспортсмен Егор Nightfall Григоренко из BetBoom Team.

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