Tundra Esports арендовала игрока из состава Aurora по «Доте»

Украинский киберспортсмен Артём Lorenof Мельник присоединился к составу Tundra Esports по Dota 2 на правах аренды. Анонс состоялся в социальных сетях клуба.

Как сообщается в анонсе, Лореноф будет представлять европейскую киберспортивную организацию на условиях аренды до конца года. Продолжит ли «тундра» сотрудничество с игроком после завершения действия договора, пока неизвестно.

Состав Tundra Esports по «Доте» на данный момент:

TBD;

Артём Lorenof Мельник (аренда);

Нета 33 Шапира;

Мартин Saksa Саздов;

Мэтью Whitemon Филмон;

Дэвин MoonMeander Тан (тренер).

По слухам, укомплектовать состав должен российский киберспортсмен Егор Nightfall Григоренко из BetBoom Team.