Звезда «Леди Бёрд» Сирша Ронан назвала любимые фильмы
Недавно представители платформы Letterboxd пообщались с актрисой Сиршей Ронан («Леди Бёрд», «Маленькие женщины»). В ходе разговора журналисты попросили звезду назвать четыре своих любимых фильма.
Примечательно, что в свою подборку артистка включила сразу две картины режиссёра Эмиля Ардолино: комедию «Действуй, сестра» и мелодраму «Грязные танцы».
Четыре любимых фильма Сирши Ронан
- «Маэстро» (2023 года) — режиссёр Брэдли Купер;
- «Девичник в Вегасе» (2011 года) — режиссёр Пол Фиг;
- «Действуй, сестра» (1992 года) — режиссёр Эмиль Ардолино;
- «Грязные танцы» (1987 года) — режиссёр Эмиль Ардолино.
Последней картиной с Сиршей Ронан в главной роли стала драма «Выгон». Мировая премьера ленты состоялась 27 сентября.
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