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Звезда «Леди Бёрд» Сирша Ронан назвала любимые фильмы

Звезда «Леди Бёрд» Сирша Ронан назвала любимые фильмы
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Недавно представители платформы Letterboxd пообщались с актрисой Сиршей Ронан («Леди Бёрд», «Маленькие женщины»). В ходе разговора журналисты попросили звезду назвать четыре своих любимых фильма.

Примечательно, что в свою подборку артистка включила сразу две картины режиссёра Эмиля Ардолино: комедию «Действуй, сестра» и мелодраму «Грязные танцы».

Четыре любимых фильма Сирши Ронан

  • «Маэстро» (2023 года) — режиссёр Брэдли Купер;
  • «Девичник в Вегасе» (2011 года)  — режиссёр Пол Фиг;
  • «Действуй, сестра» (1992 года)  — режиссёр Эмиль Ардолино;
  • «Грязные танцы» (1987 года)  — режиссёр Эмиль Ардолино.

Последней картиной с Сиршей Ронан в главной роли стала драма «Выгон». Мировая премьера ленты состоялась 27 сентября.

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