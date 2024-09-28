Хронометраж сказки «Злая» с Арианой Гранде составит 2 часа 40 минут

Согласно данным сервиса Fandango, хронометраж сказочного фильма «Злая» с Арианой Гранде составит 2 часа 40 минут. Информации о продолжительности второй картины в дилогии пока нет.

Напомним, первая часть расскажет о двух ведьмах страны Оз: Эльфабе и Глинде. История покажет взросление двух девушек, их соперничество за сердце одного возлюбленного, а также борьбу с тиранией Волшебника, усилиями которого жители страны Оз были настроены против Эльфабы.

Также в актёрский состав вошли Джонатан Бейли, Итан Слейтер, Бронуин Джеймс и другие. Режиссёром выступил Джон Чу, ранее поставивший «Иллюзию обмана 2».

Премьера первой части истории о двух ведьмах состоится 28 ноября, а второй — 26 ноября 2025 года.