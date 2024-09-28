Зрители оценили «Мегалополис» от автора «Крёстного отца» хуже «Морбиуса» и «Мадам Паутины»

27 сентября состоялась мировая премьера фильма «Мегалополис» от автора «Крёстного отца». Посмотреть картину и сформировать своё мнение о ней уже успели как критики, так и рядовые зрители.

Фото: CinemaScore

Вторые встретили ленту так же ужасно, как и первые. К примеру, на агрегаторе CinemaScore фильм получил оценку D+ — это хуже «Морбиуса» (C+) и «Мадам Паутины» (C+). Данный рейтинг формируется на основе опроса, который представители компании проводят среди кинозрителей непосредственно на самой премьере картины.

Картина переносит зрителей в будущее, где гениальный архитектор хочет перестроить Нью-Йорк и «превратить его в столицу мира», но сталкивается с сопротивлением алчного мэра.

В актёрский состав вошли Адам Драйвер, Шайа Лабаф, Лоуренс Фишбёрн, Обри Плаза, Форест Уитакер, Дастин Хоффман, Джон Войт, Джанкарло Эспозито и другие.