Зрители отлично приняли мультфильм «Дикий робот» — на уровне «Головоломки 2»

27 сентября состоялась мировая премьера мультфильма «Дикий робот» от студии Dreamworks — авторов «Как приручить дракона» и «Шрека». В связи с этим посмотреть ленту и сформировать своё мнение о ней уже успели как критики, так и рядовые зрители.

Вторые встретили ленту так же замечательно, как и первые. На агрегаторе CinemaScore анимационная картина получила оценку A — это на уровне «Головоломки 2» (A). Данный рейтинг формируется на основе опроса, который представители компании проводят среди кинозрителей непосредственно на самой премьере картины.

Лента рассказывает историю робота ROZZUM 7134 («Роз»), который терпит кораблекрушение на необитаемом острове. Он должен научиться приспосабливаться к суровым окружающим условиям, постепенно выстраивая отношения с животными на острове и становясь приёмным родителем для осиротевшего гусёнка.

Анимационная картина также доберётся до России неофициальными способами — соответствующий анонс уже появился на сайтах отечественных кинотеатров.