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Аниме «Провожающая в последний путь Фрирен» продлили на второй сезон

Аниме «Провожающая в последний путь Фрирен» продлили на второй сезон
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Студия Madhouse сообщила о продлении аниме «Провожающая в последний путь Фрирен» на второй сезон. Никакие дополнительные подробности продолжения пока не раскрываются. Авторы только опубликовали завораживающий тизер-постер.

Согласно синопсису, после 10-летнего путешествия и победы над королём демонов отряд героев возвращается в родные края, чтобы расстаться навсегда. Эльфийка Фрирен с горечью наблюдает, как её спутники один за другим уходят из жизни, ведь эльфы живут дольше людей. Она решает отправиться в новое путешествие, чтобы найти ответы на мучающие её вопросы о смысле жизни.

Сроки и дата премьеры второго сезона неизвестны. Последняя серия первого сезона вышла в марте этого года. Аниме получило множество восторженных оценок как от критиков, так и от рядовых зрителей.

Тизер-постер

Фото: Madhouse

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