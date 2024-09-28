Завершились съёмки фильма «Мир Юрского периода: Перерождение»

28 сентября кинокомпания Universal Pictures объявила о завершении съёмок фильма «Мир Юрского периода: Перерождение». Весь процесс занял два с половиной месяца.

Грядущая лента вновь расскажет о появлении динозавров в современном мире и не будет связана с последней трилогией. Однако другие подробности сюжета пока неизвестны.

В картине сыграли Мануэль Рульфо («Линкольн для адвоката»), Скарлетт Йоханссон («Брачная история»), Джонатан Бейли («Феррари»), Луна Блейз («Манифест») и другие. Кресло режиссёра занял Гарет Эдвардс — постановщик «Создателя» и «Изгоя-один».

Мировая премьера нового «Мира Юрского периода» состоится 2 июля 2025 года.

Логотип фильма