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Завершились съёмки фильма «Мир Юрского периода: Перерождение»

Завершились съёмки фильма «Мир Юрского периода: Перерождение»
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28 сентября кинокомпания Universal Pictures объявила о завершении съёмок фильма «Мир Юрского периода: Перерождение». Весь процесс занял два с половиной месяца.

Грядущая лента вновь расскажет о появлении динозавров в современном мире и не будет связана с последней трилогией. Однако другие подробности сюжета пока неизвестны.

В картине сыграли Мануэль Рульфо («Линкольн для адвоката»), Скарлетт Йоханссон («Брачная история»), Джонатан Бейли («Феррари»), Луна Блейз («Манифест») и другие. Кресло режиссёра занял Гарет Эдвардс — постановщик «Создателя» и «Изгоя-один».

Мировая премьера нового «Мира Юрского периода» состоится 2 июля 2025 года.

Логотип фильма

Фото: Universal Pictures

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