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«Дефицит, налоги и курс доллара»: ритейлер объяснил высокую цену на PS5 Pro в России

26 сентября в России стартовали предзаказы консоли PS5 Pro. К примеру, магазины группы «М.Видео — Эльдорадо» установили стоимость устройства в размере 130 тысяч рублей. Многие отечественные геймеры оказались недовольны столь высокой стоимостью, поэтому представители компании объяснили, чем обусловлена данная цена.

Отмечается, что причин множество: отсутствие официального представительства Sony в России, дефицит, высокий курс доллара, пошлина и налоги.

Сейчас же мы не можем купить товар официально, покупаем у зарубежных поставщиков по тем ценам, которые регулируются Sony. Разумеется, на это накладываются дополнительные факторы: спроса, дефицита, курса доллара. Для официального ввоза в РФ мы должны заплатить: НДС 20%, пошлину 10% и это сверх цен от поставщика.

PS5 Pro поступит в продажу во всём мире по цене в $ 699 (около 65 тысяч рублей) уже 7 ноября. Устройство получит улучшенное видеоядро, поддержку трассировки лучей и встроенный апскейлер PSSR, разработанный специально для консоли.