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DC Studios снимет фильм про Детстроука и Бэйна

DC Studios снимет фильм про Детстроука и Бэйна
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Как сообщают журналисты издания The Hollywood Reporter, компания DC Studios под руководством Джеймса Ганна и Питера Сафрана снимет фильм про Детстроука и Бэйна. Сценаристом ленты о двух антигероях выступит Мэттью Ортон, работавший над «Лунным рыцарем» и новым «Капитаном Америкой».

На данный момент неизвестно, войдёт ли предстоящий фильм в перезапущенную киновселенную DC или же станет частью бренда Elseworlds — к нему относятся «Джокер» Тодда Филлипса и «Бэтмен» Мэтта Ривза.

Подробности сюжета, актёрский состав, режиссёр, сроки выхода и другие детали картины пока не раскрываются. Больше информации станет известно позднее.

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