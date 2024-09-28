DC Studios снимет фильм про Детстроука и Бэйна

Как сообщают журналисты издания The Hollywood Reporter, компания DC Studios под руководством Джеймса Ганна и Питера Сафрана снимет фильм про Детстроука и Бэйна. Сценаристом ленты о двух антигероях выступит Мэттью Ортон, работавший над «Лунным рыцарем» и новым «Капитаном Америкой».

На данный момент неизвестно, войдёт ли предстоящий фильм в перезапущенную киновселенную DC или же станет частью бренда Elseworlds — к нему относятся «Джокер» Тодда Филлипса и «Бэтмен» Мэтта Ривза.

Подробности сюжета, актёрский состав, режиссёр, сроки выхода и другие детали картины пока не раскрываются. Больше информации станет известно позднее.