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Второй сезон сериала Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон (2024): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода второго сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»
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30 сентября стартует второй сезон сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон». Шоу продолжает историю Дэрила Диксона после событий оригинальных «Ходячих мертвецов», а местом действия выступает Франция. Там главный герой заводит себе новых друзей и наживает множество врагов.

В продолжение войдёт шесть эпизодов — новые серии будут появляться каждую неделю. Премьера финала состоится 4 ноября. До российских стриминговых сервисов второй сезон также доберётся.

Расписание выхода второго сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»

ЭпизодДата выхода
1-я серия30 сентября
2-я серия7 октября
3-я серия14 октября
4-я серия21 октября
5-я серия28 октября
6-я серия4 ноября
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