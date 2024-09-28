Расписание выхода второго сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»
30 сентября стартует второй сезон сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон». Шоу продолжает историю Дэрила Диксона после событий оригинальных «Ходячих мертвецов», а местом действия выступает Франция. Там главный герой заводит себе новых друзей и наживает множество врагов.
В продолжение войдёт шесть эпизодов — новые серии будут появляться каждую неделю. Премьера финала состоится 4 ноября. До российских стриминговых сервисов второй сезон также доберётся.
Расписание выхода второго сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|30 сентября
|2-я серия
|7 октября
|3-я серия
|14 октября
|4-я серия
|21 октября
|5-я серия
|28 октября
|6-я серия
|4 ноября
Материалы по теме
Комментарии