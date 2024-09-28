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Эндрю Гарфилд больше 20 лет мечтает сыграть в фильме с Райаном Гослингом

Эндрю Гарфилд больше 20 лет мечтает сыграть в фильме с Райаном Гослингом
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Британский актёр Эндрю Гарфилд дал большое интервью изданию The Hollywood Reporter. В нём звезда «Человека-паука» и «Социальной сети» подтвердил, что вернулся в большое кино после двухлетнего перерыва.

Во время разговора артист признался, что почти всю свою актёрскую карьеру хочет сыграть в одном проекте с Райаном Гослингом. Гарфилд проходил с ним кинопробы в начале 2000-х и с тех пор мечтает сыграть с канадцем в фильме или сериале.

20 лет назад я проходил кинопробы с Райаном Гослингом и с тех пор хочу с ним сыграть. Он меня очень вдохновляет.

Ближайшим проектом Гарфилда станет драмеди «Время жить» с Флоренс Пью. Гослинг же, в свою очередь, сейчас снимается в фантастической ленте «Проект «Аве Мария» по роману Энди Вейера.

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