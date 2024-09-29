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Состоялась премьера хоррор-аниме «Спираль»

Состоялась премьера хоррор-аниме «Спираль»
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29 сентября состоялась премьера первого эпизода хоррор-аниме «Спираль». Проект основан на одноимённой манге, созданной Дзюндзи Ито в 1998 году. Всего серия включает в себя три полноценных тома.

Видео доступно на YouTube-канале Adult Swim. Права на видео принадлежат Shogakukan.

Согласно синопсису, жители захолустного городка становятся одержимы спиралями, а вскоре и сами начинают закручиваться в кошмарные воронки. Кириэ и её парень пытаются сбежать из города, пока проклятие не добралось и до них.

В первый сезон аниме «Спираль» войдёт четыре эпизода. Новые серии будут выходить каждую неделю. Премьера финала состоится 20 октября.

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