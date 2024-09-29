Авторы Atomic Heart опубликовали тизер третьего дополнения игры

Разработчики Atomic Heart из студии Mundfish опубликовали полноценный тизер третьего дополнения для игры. В ролике показали танцующего робота на фоне боевых действий.

Дата выхода DLC пока не раскрывается. Больше подробностей авторы раскроют позже.

Видео доступно в VK-группе Atomic Heart. Права на видео принадлежат Mundfish.

Согласно синопсису, комплекс «Челомей» изменился до неузнаваемости после восстания роботов. Там, где раньше можно было спокойно прогуливаться, теперь хозяйничает огромный робот, который на этот раз представляет серьёзную угрозу.

Вторым из четырёх планируемых дополнений для Atomic Heart стал «Узник Лимбо», а первым — «Инстинкт истребления». Ко всему прочему команда уже работает над продолжением игры.