Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел отрывок из фильма Minecraft с Джейсоном Момоа — премьера 4 апреля 2025 года

Вышел отрывок из фильма Minecraft с Джейсоном Момоа — премьера 4 апреля 2025 года
Комментарии

Кинокомпания Warner Bros. опубликовала отрывок из грядущей экранизации Minecraft. В ролике герой Джека Блэка объясняет персонажу Джейсона Момоа, как нужно создавать предметы с помощью верстака.

Видео доступно на YouTube-канале DailyMailGaming. Права на видео принадлежат Warner Bros. Pictures.

Согласно синопсису, четырёх неудачников внезапно затягивает через таинственный портал в странную кубическую страну. Другие детали неизвестны. Также в актёрский состав ленты вошли Эмма Майерс, Даниэль Брукс и Себастьян Юджин Хансен. Место режиссёра занял Джаред Хесс.

Премьера картины состоится 4 апреля 2025 года. Напомним, съёмки экранизации стартовали в декабре прошлого года в Новой Зеландии.

Материалы по теме
Легенда «Властелина колец» появился в «Кольцах власти»: итоги четвёртой серии сериала
Легенда «Властелина колец» появился в «Кольцах власти»: итоги четвёртой серии сериала
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android