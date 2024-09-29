Звезда «Леди Бёрд» Сирша Ронан сыграет в «Хрониках Нарнии» Гретты Гервиг

Как сообщают журналисты издания World of Reel, звезда «Леди Бёрд» Сирша Ронан сыграет в перезапуске «Хроник Нарнии» Гретты Гервиг. Какую именно роль исполнит Ронан, пока не раскрывается.

Также в начале сентября стало известно, что роль Питера Певенси, самого старшего члена семьи, сыграет британец Луис Патридж («Энола Холмс»). Детали сюжета и полный актёрский состав ещё неизвестны.

«Хроники Нарнии» рассказывают о четверых подростках (Питере, Сьюзен, Эдмунде и Люси), которые неожиданно попадают в волшебный мир Нарнии, где животные умеют разговаривать, магия уже давно никого не удивляет, а добро постоянно борется со злом. Работу над проектом Гретта Гервиг начала летом 2023 года после выхода фильма «Барби».