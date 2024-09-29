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«Лучший опыт в жизни»: Адам Драйвер — о съёмках фильма «Мегалополис»

«Лучший опыт в жизни»: Адам Драйвер — о съёмках фильма «Мегалополис»
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27 сентября состоялась мировая премьера фильма «Мегалополис» от автора «Крёстного отца» Фрэнсиса Форда Копполы. В связи с этим исполнитель главной роли Адам Драйвер дал интервью журналистам.

В ходе разговора он признался, что производство ленты было одним из самых лучших опытов в его жизни. Артисту понравилось, что для согласования идей не надо было ждать согласия от продюсеров.

Никакие продюсеры не стояли у нас на пути, никто не пытался направить Фрэнсиса… Это был один из лучших съёмочных опытов в моей жизни.

Картина переносит зрителей в будущее, где гениальный архитектор хочет перестроить Нью-Йорк и «превратить его в столицу мира», но сталкивается с сопротивлением алчного мэра.

Также в актёрский состав вошли Шайа Лабаф, Лоуренс Фишбёрн, Обри Плаза, Форест Уитакер, Дастин Хоффман, Джон Войт, Джанкарло Эспозито и другие.

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