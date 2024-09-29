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Чёрная комедия «Битлджус 2» Тима Бёртона выйдет в онлайне 8 октября

Чёрная комедия «Битлджус 2» Тима Бёртона выйдет в онлайне 8 октября
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Кинокомпания Warner Bros. назвала дату выхода чёрной комедии «Битлджус 2» Тима Бёртона в цифре. Лента появится в каталогах стриминговых сервисов уже 8 октября.

Премьера картины «Битлджус 2» в мировом прокате состоялась 5 сентября. За время показов фильм заработал более $ 350 млн. Напомним, производственный бюджет «Битлджуса 2» составил $ 100 млн, поэтому наверняка лента уже начала приносить прибыль своим создателям.

События «Битлджуса 2» разворачиваются спустя 36 лет, когда привидение Битлджус встречается с повзрослевшей Лидией Дитц и её непослушной дочерью Астрид. Главные роли в фильме сыграли Вайнона Райдер, Дженна Ортега и Майкл Китон.

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