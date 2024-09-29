Режиссёр «Побега из Шоушенка» объяснил, почему решил работать над «Очень странными делами»

Культовый режиссёр Фрэнк Дарабонт («Побег из Шоушенка», «Зелёная миля», «Мгла») пообщался с журналистами издания Daily Beast. В ходе разговора постановщик рассказал, почему решил вернуться с пенсии, чтобы снять несколько эпизодов пятого сезона шоу «Очень странные дела».

По словам Дарабонта, ему вместе с супругой очень нравится сериал. Также он отметил, что шоу невероятно душевное.

Мы с женой очень любим это шоу… Контент сейчас полон ужасных людей, которые делают страшные вещи из жадных побуждений, но в «Очень странных делах» так много души.

Премьера пятого сезона «Очень странных дел» состоится в 2025 году. Точная дата пока не раскрывается.