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Мультфильм «Трансформеры: Начало» вышел в кинотеатрах России

Мультфильм «Трансформеры: Начало» вышел в кинотеатрах России
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28 сентября в кинотеатрах России стартовали показы мультфильма «Трансформеры: Начало» по вселенной «Трансформеров». Анимационная лента вышла по всему миру ещё 20-го числа, однако до российского проката добралась только спустя восемь дней. Картину показывают в стране неофициально в рамках предсеансового обслуживания.

«Трансформеры: Начало» стал историей происхождения франшизы на планете Кибертрон. Мультфильм рассказывает о ещё молодых Оптимусе Прайме и Мегатроне, которые впоследствии станут злейшими врагами.

Персонажей в мультфильме озвучили Скарлетт Йоханссон (Чёрная вдова из фильмов Marvel), Джон Хэмм («Безумцы»), Крис Хемсворт (Тор из фильмов Marvel) и Лоренс Фишбёрн («Матрица»).

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