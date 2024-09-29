Мультфильм «Трансформеры: Начало» вышел в кинотеатрах России

28 сентября в кинотеатрах России стартовали показы мультфильма «Трансформеры: Начало» по вселенной «Трансформеров». Анимационная лента вышла по всему миру ещё 20-го числа, однако до российского проката добралась только спустя восемь дней. Картину показывают в стране неофициально в рамках предсеансового обслуживания.

«Трансформеры: Начало» стал историей происхождения франшизы на планете Кибертрон. Мультфильм рассказывает о ещё молодых Оптимусе Прайме и Мегатроне, которые впоследствии станут злейшими врагами.

Персонажей в мультфильме озвучили Скарлетт Йоханссон (Чёрная вдова из фильмов Marvel), Джон Хэмм («Безумцы»), Крис Хемсворт (Тор из фильмов Marvel) и Лоренс Фишбёрн («Матрица»).