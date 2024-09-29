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Тодд Говард признал, что идея «1000 планет» в Starfield была ошибкой

Тодд Говард признал, что идея «1000 планет» в Starfield была ошибкой
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На канале BAFTA вышел ролик с участием главы студии Bethesda Тоддом Говардом. В ходе интервью разработчик затронул тему Starfield, самой крупной из недавних игр команды.

По словам Говарда, во время создания космического тайтла коллектив столкнулся со множеством трудностей. Авторы хотели реализовать в игре идею 1000 планет, и у них это получилось, однако теперь глава Bethesda считает, что в то время это была не самая правильная задумка.

Видео доступно на YouTube-канале BAFTA. Права на видео принадлежат BAFTA.

Самой большой проблемой было, во-первых, как сгенерировать эти планеты? Это хорошая идея в принципе? Может, в то время и нет, и тем не менее нам удалось это сделать.

Starfield вышла 6 сентября 2023 года на ПК, Xbox Series и в сервисе Game Pass. Релиз крупного сюжетного дополнения для проекта под названием Shattered Space состоится уже 30 сентября.

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