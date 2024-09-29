Мультфильм «Дикий робот» собрал более $ 50 млн до запуска во всём мире

27 сентября состоялась мировая премьера мультфильма «Дикий робот» от студии Dreamworks — авторов «Как приручить дракона» и «Шрека». За первые выходные анимационная лента заработала $ 53 млн до запуска во всём мире. Причём на кинотеатры в США от данной суммы пришлось $ 35 млн.

Бюджет «Дикого робота» составил $ 78 млн, поэтому для окупаемости мультфильму необходимо заработать минимум $ 156 млн. Вероятно, проект достигнет данной суммы к концу следующей недели.

Лента рассказывает историю робота ROZZUM 7134 (Роз), который терпит кораблекрушение на необитаемом острове. Он должен научиться приспосабливаться к суровым окружающим условиям, постепенно выстраивая отношения с животными на острове и становясь приёмным родителем для осиротевшего гусёнка.

Анимационная картина также доберётся до России неофициальными способами — соответствующий анонс уже появился на сайтах отечественных кинотеатров.