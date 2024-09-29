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Манга «Магическая битва» завершена — в неё вошла 271 глава

Манга «Магическая битва» завершена — в неё вошла 271 глава
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29 сентября вышла финальная 271-я глава манги «Магическая битва» — на этом сюжет произведения подошёл к концу. Первая глава была опубликована в марте 2018 года в журнале Weekly Shonen Jump.

Сюжет «Магической битвы» рассказывает о старшекласснике по имени Юдзи, который вступает в школьный клуб изучения оккультизма. Вскоре он начинает сражаться с духами, появившимися в учебном заведении.

Напомним, сейчас фанаты ждут третий сезон аниме по «Магической битве». Выход продолжения состоится зимой-весной 2025 года. В апреле шоу даже попало в Книгу рекордов Гиннесса. Проект признали самым популярным аниме-сериалом в 2023 году — он обошёл по показателям даже «Атаку титанов» и «Ван-Пис».

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