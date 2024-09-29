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Киберспортсмен со злости проломил стол во время турнира по Counter-Strike 2

Игрок состава G2 Esports по Counter-Strike 2 Никола NiKo Ковач во время матча на топ-турнире BLAST Premier: Fall Final 2024 проломил стол.

Ситуация произошла на решающей карте противостояния G2 Esports — Team Vitality в полуфинале чемпионата. Нико, в одиночку убив четырёх оппонентов, проиграл перестрелку с пятым, из-за чего G2 упустила важный раунд. Из-за эмоций, вызванных неудачей, про-игрок ударил по столу, оставив на нём вмятину. Момент попал на трансляцию:

Помимо этого, удар вызвал кровотечение на руке Ковача. Мышь игрока после матча продемонстрировал тиммейт Нико Илья m0NESY Осипов:

«Нико оставил автограф на мышке после игры»: написал Монеси Фото: соцсети m0NESY

В итоге серия всё же завершилась победой G2 Esports. В послематчевом интервью NiKo высказался о произошедшем:

Не думаю, что дело в спортзале. Это была обычная злость. Я знал, насколько важен этот раунд. У них были проблемы с экономикой. Но я не смог сделать фраг, может, именно поэтому я и ударил стол. Конечно же, я не делал это специально. Но что вышло, то вышло. Просто рад, что в итоге мы победили.

В следующем раунде меня трясло. Возможно, даже в двух раундах. Но я проследил за своим дыханием, над чем мы работали с моим перфоманс-коучем. Игра была далека от завершения, поэтому мне пришлось перезагрузиться. Каким-то образом мне удалось это сделать, и я этому рад. Моя команда очень помогла. Они верили в меня — а для меня это очень важно.

В итоге G2 Esports прошла в гранд-финал турнира BLAST Premier: Fall Final 2024, где команда Нико столкнулась с Natus Vincere.