Перуанский клуб должен белорусскому про-игроку в «Доту» $ 52 тыс.

Белорусский про-игрок в Dota 2 Алексей Smiling Knight Свиридов в открытом письме сообщил, что перуанский киберспортивный клуб Thunder Awaken должен ему $ 52 тыс (почти 5 млн рублей).

По словам киберспортсмена, ему обещали хорошие условия: зарплату в $ 3 тыс. и различные бонусы. Однако в течение полугода игрок оставался без денег, что CEO клуба Эдуардо Ку Бустиос оправдывал различными сложностями, постоянно обещая исправить ситуацию в будущем.

Помимо проблем с выплатами, из-за представителей организации игрок столкнулся со сложностями при получении визы в США, что чуть не привело к пропуску топ-турнира The International 2023 игроком и сказалось на результатах команды. Также на буткемпе коллектива наблюдались случаи воровства денег у игроков. Неизвестно, кто этим занимался.

В итоге Алексей взял с CEO организации расписку, подтверждающую, что клуб погасит все задолженности перед игроком к 1 апреля 2024 года. Но на текущий момент Thunder Awaken всё ещё должна белорусу около $ 52 тыс. Киберспортсмен планирует начать судебный процесс против руководства перуанской организации и ищет юриста.

Вскоре CEO Thunder Awaken Эдуардо Ку Бустиос прокомментировал данную ситуацию:

К сожалению, Thunder Awaken пришлось прекратить свою деятельность из-за банкротства. Мы прикладываем все усилия, чтобы заплатить Smiling Knight, и уже сделали некоторые выплаты, но ещё не завершили процесс. Мы намерены это сделать. Если честно, многие вещи в прошлом году пошли не по плану: спонсорские соглашения не были выполнены, а обещанные спонсорские объединения так и не реализовались.

Алексей Smiling Knight Свиридов покинул состав Thunder Awaken в ноябре 2023 года после 12 месяцев выступления в команде.