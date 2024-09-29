G2 Esports с россиянином Монеси стала чемпионом BLAST Premier: Fall Final 2024 по CS2

Завершился топ-турнир BLAST Premier: Fall Final 2024 по Counter-Strike 2. Чемпионом в рамках соревнования стала европейская G2 Esports.

В гранд-финале чемпионата команда Ильи m0NESY Осипова столкнулась с украинской Natus Vincere. «Рождённым побеждать» удалось вырвать победу на одной из карт решающей серии, однако G2 всё равно завершила матч со счётом 3:1 в свою пользу.

Результаты BLAST Premier: Fall Final 2024 по CS2:

Первое место: G2 Esports (Европа) — $ 200 тыс.;

Второе место: Natus Vincere (Украина) — $ 85 тыс.;

3-4-е место: FaZe Clan (Европа), Team Vitality (Европа) — $ 40 тыс.;

5-6-е место: Team Liquid (Северная Америка), Team Spirit (Россия) — $ 20 тыс.;

— $ 20 тыс.; 7-8-е место: Team Falcons (Дания), Astralis (Дания) — $ 10 тыс.

Чемпионат BLAST Premier: Fall Final 2024 по Counter-Strike 2 прошёл в LAN-формате в период с 25 по 29 сентября в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования восемь команд разыграли призовой фонд в размере $ 425 тыс.