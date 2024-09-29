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Организаторы чемпионата M6 World Championship по игре MLBB анонсировали продажу билетов

Организаторы чемпионата M6 World Championship по игре MLBB анонсировали продажу билетов
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Организаторы масштабного турнира M6 World Championship по мобильной игре Mobile Legends: Bang Bang объявили дату продажи билетов.

Серия билетов под названием «ранняя пташка» поступит в продажу 5 октября в 7:00 мск. Приобрести их можно будет вплоть до 7 октября 19:00 мск. Фанаты смогут купить билеты на «День камбеков» и «День гранд-финала», которые состоятся 14 и 15 декабря, со скидкой 20%.

Помимо доступа на чемпионат, обладатели билетов получат внутриигровые подарки и двадцатипроцентную скидку на официальные товары турнира.

Топ-турнир M6 World Championship по MLBB пройдёт в LAN-формате на Axiata Arena в Куала-Лумпуре, Малайзия. В рамках ивента 15 коллективов разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.

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