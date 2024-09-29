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Илья m0NESY Осипов признан лучшим игроком турнира BLAST Fall Final 2024 по CS2

Илья m0NESY Осипов признан лучшим игроком турнира BLAST Fall Final 2024 по CS2
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Снайпер G2 Esports Илья m0NESY Осипов получил звание самого ценного игрока на топ-турнире BLAST Premier: Fall Final 2024 по Counter-Strike 2.

Российский киберспортсмен удостоился звания лучшего игрока в рамках соревнования в Копенгагене. Средний рейтинг Ильи на турнире составил 1,33. Для 19-летнего Монеси это уже третья медаль MVP в его карьере и вторая — в этом году.

Европейская G2 Esports в гранд-финале обыграла состав Natus Vincere и стала чемпионом BLAST Premier: Fall Final 2024, заработав $ 200 тыс.

Топ-турнир BLAST Fall Final 2024 по CS2 прошёл в LAN-формате в период с 25 по 29 сентября в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования восемь команд разыграли призовой фонд в размере $ 425 тыс.

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