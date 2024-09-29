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«Банда Нуна» прошла на топ-турнир DreamLeague Season 24 по «Доте»

«Банда Нуна» прошла на топ-турнир DreamLeague Season 24 по «Доте»
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«Стак» BandaNoone отобрался на чемпионат DreamLeague Season 24 по Dota 2 через квалификации в Восточной Европе.

Коллектив Владимира No[o]ne Миненко, отобравшийся на ивент через открытые отборочные, не потерпел ни одного поражения в закрытых квалификациях и завоевал первую квоту на чемпионате с призовым фондом $ 1 млн.

Состав BandaNoone по «Доте»:

  • Ремко Crystallis Аретс;
  • Владимир No[o]ne Миненко;
  • Дмитрий DM Дорохин;
  • Эдгар 9Class Налтакян;
  • Андрей Dukalis Куропаткин.

Данный ростер мог выступать под тегом клуба Cloud9, однако в итоге игроки не присоединились к организации. Несмотря на слухи о том, что состав распался, киберспортсмены зарегистрировались на квалификации к топ-турниру DreamLeague S24 под новым тегом и прошли на онлайн-чемпионат.

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