«Банда Нуна» прошла на топ-турнир DreamLeague Season 24 по «Доте»

«Стак» BandaNoone отобрался на чемпионат DreamLeague Season 24 по Dota 2 через квалификации в Восточной Европе.

Коллектив Владимира No[o]ne Миненко, отобравшийся на ивент через открытые отборочные, не потерпел ни одного поражения в закрытых квалификациях и завоевал первую квоту на чемпионате с призовым фондом $ 1 млн.

Состав BandaNoone по «Доте»:

Ремко Crystallis Аретс;

Владимир No[o]ne Миненко;

Дмитрий DM Дорохин;

Эдгар 9Class Налтакян;

Андрей Dukalis Куропаткин.

Данный ростер мог выступать под тегом клуба Cloud9, однако в итоге игроки не присоединились к организации. Несмотря на слухи о том, что состав распался, киберспортсмены зарегистрировались на квалификации к топ-турниру DreamLeague S24 под новым тегом и прошли на онлайн-чемпионат.