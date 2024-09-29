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L1GA TEAM выступит на турнире по «Доте» в Румынии с тремя замена из-за визовых проблем

L1GA TEAM выступит на турнире по «Доте» в Румынии с тремя замена из-за визовых проблем
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Российская L1GA TEAM выступит на топ-турнире PGL Wallachia Season 2 по Dota 2 с тремя заменами. Информация появилась в социальных сетях клуба.

Как сообщается в анонсе организации, казахские киберспортсмены Александр You Пак и Мирас Mirage` Мутанов могут пропустить соревнование в Румынии из-за визовых проблем. При этом представители клуба отмечают, что шанс на то, что игроки состава всё же доберутся до Бухареста, сохраняются.

В случае, если киберспортсмены не смогут прибыть на ивент вовремя, их заменят европейские игроки Ремко Crystallis Аретс и Эллиот Adzantick Хаммонд.

Кроме этого, по неназванным причинам турнир пропустит Альберт Alberkaaa Черноиванов из 9Pandas, с которым L1GA TEAM прошла на PGL Wallachia S2. Вместо него сыграет австриец Тобиас Tobi Бюхнер.

Чемпионат PGL Wallachia S2 по «Доте» пройдёт в LAN-формате с 4 по 13 октября в Бухаресте, Румыния. В рамках соревнования 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.

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