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Хью Джекман и Райан Рейнольдс могут провести «Оскар» — СМИ

Хью Джекман и Райан Рейнольдс могут провести «Оскар» — СМИ
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Издание World of Reel и другие СМИ сообщили, что Хью Джекман и Райан Рейнольдс — лучшие кандидаты на роли ведущих грядущей церемонии «Оскар».

Отмечается, что организаторы готовы «сорвать банк» и заплатить обоим актёрам солидную сумму за проведение мероприятия. Официальной информации об этом пока что не было.

Хью Джекман и Райан Рейнольдс стали настоящими звёздами этого года, сыграв в «Дэдпуле и Росомахе» — триквела про болтливого наёмника и его новые приключения, в которых также оказался замешан и Росомаха.

Церемония пройдёт 2 марта 2025 года. Если данные окажутся правдивыми, их наверняка в скором времени подтвердят.

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