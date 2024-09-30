Фильм «Граф Монте-Кристо» второй раз возглавил кинопрокат России за уикенд

По данным издания Kinobusiness, картина «Граф Монте-Кристо» стала лидером проката фильмов в России за прошедшие выходные. Это случается уже во второй раз.

За уикенд картина собрала 76,4 млн рублей. На втором месте оказался комедийный фильм «Беляковы в отпуске» режиссёра Александра Назарова, собравший 66,6 млн рублей. Тройку лидеров замкнул мультфильм «Лунтик: Возвращение домой», которому покорились 38,3 млн рублей.

«Граф Монте-Кристо» рассказывает историю моряка Эдмона Дантеса — его арестовывают за преступление, которого он не совершал. Спустя 14 лет ему наконец удаётся совершить побег, он нарекает себя графом Монте-Кристо и решает отомстить злоумышленникам, которые его предали.