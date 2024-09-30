«Чувствую себя свободнее»: Эндрю Гарфилд возвращается в кино после паузы в карьере

Ещё в 2022 году актёр Эндрю Гарфилд объявил, что уходит в творческий отпуск. Наступил тот день, когда этот отпуск закончился, а сам Эндрю возобновил съёмки в кино.

По словам Гарфилда, он чувствует себя более радостным и отдохнувшим: эта пауза была необходима, чтобы абстрагироваться от работы и посвятить всё время отдыху. Актёр отметил, что всю последнюю неделю он занимался сёрфингом и гастрономией в прибрежном испанском городке, проводя время со старыми школьными друзьями.

Я рад снова работать. Чувствую себя свободнее. Я чувствую себя отдохнувшим. Я был настоящим туристом.

Также Гарфилд заявил, что его уже более 20 лет вдохновляет Райан Гослинг. Актёр мечтает сняться с коллегой в каком-нибудь проекте.