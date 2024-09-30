Константин Хабенский может сыграть Владимира Жириновского в фильме о политике

По информации 78.ru, Константин Хабенский рассматривается на главную роль в фильме про Владимира Жириновского. Режиссёром байопика выступит Сергей Снежкин, снявший картину «Похороните меня за плинтусом».

Обычно я пишу сценарий, уже имея в виду актёра. Например, сейчас я параллельно пишу, уже написал, уже принят сценарий «Жириновского». На Хабенского, естественно. Там два возраста. Нужен актёрский уровень, актёрское качество. Константин Юрьевич уже вошёл в тот самый возраст, когда он уже может это делать.

Снежкин отметил, что лично не был знаком с Владимиром Жириновским, поэтому ему легче работать над картиной о политике.

Изначально на роль рассматривался Никита Кологривый, но после дебоша в баре Новосибирска его отстранили от съёмок в ленте.