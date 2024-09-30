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«Человек, который всегда поддержит»: Актёры «Комбинации» — о съёмках с Никитой Кологривым

«Человек, который всегда поддержит»: Актёры «Комбинации» — о съёмках с Никитой Кологривым
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В начале сентября стартовал сериал «Комбинация» с Никитой Кологривым в главной роли. В недавнем интервью Владимир Канухин и Татьяна Струженкова высказались о совместной работе с Кологривым над шоу. Отзывы положительные.

По словам актёров, Никита тот человек, который всегда поддержит. С ним было очень комфортно работать на съёмочной площадке. Более того, благодаря таланту Кологривого получалось много импровизационных сцен.

Я с Никитой знакома уже давно, поэтому мне было комфортно. Никита — человек, который всегда поддерживает, и благодаря этому у нас получилось много импровизационных сцен. Мы понимали, что с Никитой нестрашно.

Подобным образом о Кологривом высказался и Владимир Канухин, отметивший, что ему понравилось работать с Никитой.

Да, с Никиткой было очень комфортно. Никита — актёр, который уважает и ценит своего партнёра. У нас была сцена драки. Мы с ним трижды отрепетировали — Никита хотел, чтобы мне было максимально комфортно.

Шоу «Комбинация» доступно для просмотра на Wink.

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