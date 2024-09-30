Эксперт рассказал, как определить, что смартфон был заражён вирусами

Эксперт по кибербезопасности Анна Митрохина рассказала о самых очевидных признаках, которые говорят о том, что смартфон подвергся заражению вирусами.

По словам Митрохиной, самым главным признаком считается снижение производительности. Если устройство стало работать медленнее, стоит задуматься, с чем это может быть связано. Второй признак – это необычные всплывающие окна или реклама.

Третья причина, которая говорит о заражении вредоносным ПО — это неожиданные расходы на счёте. Если вы заметили необъяснимые списания с вашего счета или появление SMS-сообщений, которые вы не отправляли, это может быть результатом действий программ злоумышленников. Также стоит отметить и неожиданный расход батареи. Вирусы, работающие в фоновом режиме, могут значительно сократить её срок службы.