«Это было безумием»: Обри Плаза — о тяжёлых съёмках в «Мегалополисе»

Фильм «Мегалополис», который вышел на днях и провалился в прокате, оказался для актёров тем ещё испытанием. О трудностях, которые возникли на съёмках проекта, поделилась актриса Обри Плаза.

По её словам, работать над лентой «было безумием». Часто у Обри сдавали нервы, но она держала себя в руках, чтобы показать достойную игру на экране.

Работать над этим фильмом было безумием. Каждый день я думала: «Каждый сам за себя, здесь выживают сильнейшие». Были дни, когда я приходила на съёмочную площадку с мыслью, что мы вот-вот начнём работать. Вместо этого Фрэнсис говорил: «Я бы хотел сыграть в игру».

Картина переносит зрителей в будущее, где гениальный архитектор хочет перестроить Нью-Йорк и «превратить его в столицу мира», но сталкивается с сопротивлением алчного мэра.