Вышла вторая серия сериала «Пингвин» с Колином Фарреллом

Сегодня состоялась премьера второй серии сериала «Пингвин» с Колином Фарреллом в главной роли. Эпизод уже можно посмотреть на HBO Max. Хронометраж эпизода составил 57 минут.

«Пингвин» — спин-офф «Бэтмена» Мэтта Ривза. Шоу рассказывает о становлении преступной империи Освальда Кобблпота в Готэме, пока Тёмный рыцарь находится в неведении относительно происходящего. События шоу напрямую связаны с «Бэтменом 2» и другими проектами франшизы.

Вместе с эпизодом создатели шоу выпустили фичуретки о его создании: в нём есть интервью актёров и других людей, которые прикладывали свои силы к проекту.

Видео доступно на YouTube-канале Max. Права на видео принадлежат HBO.

Финальный эпизод «Пингвина» выйдет 11 ноября.