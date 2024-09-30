Эксперт дал советы для того, чтобы увеличить жизненный цикл ноутбука

Основатель российского бренда ноутбуков Echips Камиль Хужиахметов рассказал изданию «Газета.Ru», как можно увеличить жизненный цикл ноутбука.
Самый главный пункт, который позволит ноутбуку работать дольше и исправнее, связан с техобслуживанием устройства. По словам Хужиахметова, очень важно периодически отдавать ноутбук на полное техническое обслуживание и диагностику — для проверки на наличие критических загрязнений и механических неисправностей.
Примерно раз в год нужно отдавать устройство в мастерскую или сервис-центр, чтобы его разобрали и почистили, поскольку через вентиляционные отверстия попадают пыль, мусор, всё забивается.
Также эксперт посоветовал использовать устройство только на твёрдых поверхностях: так можно предотвратить попадание загрязнений в вентиляционные отверстия.
Дополнительно Хужиахметов рекомендовал использовать силиконовую накладку на клавиатуру. Особенно полезным такой аксессуар окажется для людей, которые любят перекусывать за компьютером.