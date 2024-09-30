«Я не влезал в свои штаны»: Дэвид Коренсвет — о подготовке к роли Супермена

Актёр Дэвид Коренсвет, который станет Суперменом в киновселенной DC Джеймса Ганна, рассказал, как готовился к роли самого знакового супергероя всех времён.

По словам Коренсвета, для роли ему пришлось набрать максимальный для себя вес, чтобы придать нужную форму. Из-за того, что Дэвид набрал массу, он «не влезал ни в одни штаны».

Я никогда не весил столько, но, когда мы начали снимать, мой вес достиг 238 фунтов (около 108 кг). Я не влезал ни в одни свои штаны.

Коренсвет поделился, что трансформация, которой он подвергся, поначалу «не доставляла ему приятных ощущений». Это связано с тем, что его тело ещё не приспособилось ко всему набранному им лишнему весу.