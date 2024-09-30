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Вышел трейлер докфильма «Ле-Ман'55. Тайная Катастрофа» — ленту представит Алексей Попов

Вышел трейлер докфильма «Ле-Ман'55. Тайная Катастрофа» — ленту представит Алексей Попов
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Кинокомпания «Русский Репортаж» представила дублированный трейлер фильма «Ле-Ман'55. Тайная Катастрофа». Документальную ленту можно будет посмотреть в кинотеатрах России с 10 октября.

Видео доступно на YouTube-канале Русский Репортаж. Права на видео принадлежат «Русскому Репортажу».

Документальный фильм расскажет о знаменитой гонке во французском городке Ле-Мане в 1955 году. Соперничество команд «Феррари», «Мерседес» и «Ягуар» привело к автокатастрофе — одна из машин вылетела за пределы трассы и врезалась в толпу, в результате чего 83 человека погибли и более 120 получили ранения.

Режиссёром проекта выступил Эммануэль Рейе, который попытался разобраться в причинах произошедшего, где пострадали члены его семьи. Ранняя премьера ленты состоится 9 октября в «Синема Парк Мосфильм», где её представит комментатор и ведущий “Матч-ТВ” Алексей Попов.

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Фото: «Русский репортаж»

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