В Лондоне появится статуя актёра Дэниэла Калуя из фильма ужасов «Прочь»

Организаторы знаменитой Scenes in the Square («Сцены на площади») в Лондоне объявили о пополнении коллекции статуй из различных фильмов. В октябре тропу пополнит скульптура главного героя хоррора «Прочь», которого сыграл Дэниэл Калуя.

Персонаж был выбран путём голосования около 5000 британских поклонников кино. В результате победителем оказался персонаж из популярного хоррора Джордана Пила, который вышел в 2017 году и произвёл настоящий фурор среди фанатов жанра. Статуэтку планируют установить в октябре, она будет выполнена в духе сцены, где персонаж фильма падает в метафизическую бездну под гипнозом.

Ранее в «Сценах на площади» также установили статуи Гарри Поттера, Бэтмена, Мэрри Поппинс, Чудо-женщины и даже Железного трона из «Игры престолов».