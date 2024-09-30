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В Лондоне появится статуя актёра Дэниэла Калуя из фильма ужасов «Прочь»

В Лондоне появится статуя актёра Дэниэла Калуя из фильма ужасов «Прочь»
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Организаторы знаменитой Scenes in the Square («Сцены на площади») в Лондоне объявили о пополнении коллекции статуй из различных фильмов. В октябре тропу пополнит скульптура главного героя хоррора «Прочь», которого сыграл Дэниэл Калуя.

Персонаж был выбран путём голосования около 5000 британских поклонников кино. В результате победителем оказался персонаж из популярного хоррора Джордана Пила, который вышел в 2017 году и произвёл настоящий фурор среди фанатов жанра. Статуэтку планируют установить в октябре, она будет выполнена в духе сцены, где персонаж фильма падает в метафизическую бездну под гипнозом.

Ранее в «Сценах на площади» также установили статуи Гарри Поттера, Бэтмена, Мэрри Поппинс, Чудо-женщины и даже Железного трона из «Игры престолов».

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