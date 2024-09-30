Tundra Esports выступит с двумя заменами на PGL Wallachia Season 2 по «Доте»

Европейский коллектив Tundra Esports выступит на чемпионате PGL Wallachia Season 2 по Dota 2 с двумя заменами в составе.

В рамках румынского турнира «тундра» сыграет с Инджи Shad Любом на первой позиции и Чжэном MidOne Йек Най в «миде», которые присоединятся к команде в качестве стенд-инов для данного соревнования.

Представители клуба не уточняют, в связи с чем сделаны временные замены, однако в сообществе предполагают, что причиной стали визовые трудности.

Состав Tundra Esports по «Доте» на PGL Wallachia S2:

Инджи Shad Люб (замена);

Чжэн MidOne Йек Най (замена);

Нета 33 Шапира;

Мартин Saksa Саздов;

Мэтью Whitemon Филмон;

Дэвид MoonMeander Тан (тренер).

В основном составе Tundra Esports на позиции Мидвана числится Артём Lorenof Мельник, который пропустит ивент. Также, по слухам, роль «керри» в команде будет исполнять россиянин Егор Nightfall Григоренко.

Турнир PGL Wallachia S2 по «Доте» пройдёт в LAN-формате в период с 4 по 13 октября в Бухаресте, Румыния. В рамках соревнования 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.