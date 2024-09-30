Discord оштрафовали в России на 3,5 млн рублей — сервис могут заблокировать

30 сентября московский суд оштрафовал создателей популярной программы Discord на сумму в 3,5 млн рублей. Поводом для этого стало неудаление запрещённой информации, о чём сообщает издание Mash.

Интересно, что это уже второе административное дело против Discord в России. Ранее мессенджер уже штрафовали на сумму в 6 млн рублей летом 2023 года за неудаление запрещённой в стране информации. В Mash отметили, что формально два подобных дела могут привести к требованию запретить работу сервиса в России со стороны Роскомнадзора, однако «такой меры пока не планируется».

Discord — одно из самых популярных приложений для обмена сообщениями в мире, поддерживающее в том числе трансляции и видеоконференции. Весь контент в нём создают сами пользователи, находясь на различных серверах.