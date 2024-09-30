Команда дошла до финала отборочных к топ-турниру по «Доте», не выиграв ни одной игры

«Микс» Zone Academy дошёл до гранд-финала закрытых квалификаций Ближнего Востока к топ-турниру DreamLeague Season 24 по Dota 2, не выиграв ни одной игры.

Команда под названием Zone Academy с россиянином Nisivan в составе прошла в закрытые отборочные Ближнего Востока через открытые квалификации.

Ростер сразу упал в нижнюю сетку, отказавшись от игры против команды Advance Esports. Однако затем коллектив заработал четыре технические победы подряд. Так, в финале нижней сетки Zone Academy уступила составу Drago kings на первой карте, после чего оппоненты «академии» приняли решение не доигрывать серию.

В итоге Zone Academy, сыгравшая в рамках данных отборочных лишь одну карту, которая завершилась поражением, дошла до гранд-финала квалификации, где поборется с именитым коллективом Nigma Galaxy за слот на топ-турнире DreamLeague S24 по «Доте».