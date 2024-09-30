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Talon Esports прошла на топ-турнир DreamLeague Season 24 по «Доте»

Talon Esports прошла на топ-турнир DreamLeague Season 24 по «Доте»
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Команда Talon Esports гарантировала себе слот на чемпионате DreamLeague Season 24 по Dota 2, заняв первое место в закрытых отборочных Юго-Восточной Азии.

В гранд-финале азиатских отборов Talon Esports разгромила состав Aurora со счётом 3:0 и прошла на первый турнир нового сезона ESL Pro Tour. За все квалификации «талоны» не проиграли ни одной серии.

Состав Talon Esports по «Доте»:

  • Элджон Akashi Канониго Андалес;
  • Рафлай Mikoto Фатур Рахман;
  • Чанг Ws Вей Шен;
  • Три Jhocam Кункоро;
  • Карло Kuku Палад;
  • Йохан pieliedie Острем (тренер).

Онлайн-турнир DreamLeague S24 по «Доте» пройдёт в период с 27 октября по 10 ноября. В рамках соревнования 16 команд разыграют 14 075 EPT-очков и призовой фонд в размере $ 1 млн.

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