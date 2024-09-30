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Пакистанский мультфильм «Стеклодув» в стиле Хаяо Миядзаки выйдет в России

Пакистанский мультфильм «Стеклодув» в стиле Хаяо Миядзаки выйдет в России
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Кинокомпания «Русский Репортаж» объявила о выпуске пакистанского мультфильма «Стеклодув» в России. Премьера ленты в стиле произведений Хаяо Миядзаки состоится в 2025 году, точную дату назовут позже.

Видео доступно на YouTube-канале Mano Animation Studios. Права на видео принадлежат Mano Animation Studios.

«Стеклодув» рассказывает о Винсенте, сыне и ученике стекольного мастера. Однажды юноша влюбляется в скрипачку Эллис, дочь офицера, но из-за войны и разногласий родителей они не могут быть вместе. Режиссёром выступил Усман Риаз.

Проект был выдвинут от Пакистана на «Оскар»-2025 в категории Лучший анимационный фильм. Мировая премьера ленты состоялась на международном фестивале анимации в Анси.

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