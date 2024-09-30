Режиссёр «Крёстного отца» назвал лучших создателей современного кино

Режиссёр «Крёстного отца», «Апокалипсиса сегодня» и «Мегалополиса» Френсис Форд Коппола поделился своим мнением о текущем состоянии индустрии. Автор назвал лучших современных постановщиков, работы которых произвели на него наибольшее впечатление.

Так, в списке лучших режиссёров Копполы находятся канадец Дени Вильнёв («Дюна», «Бегущий по лезвию 2049») и американец Шон Бейкер («Проект Флорида», «Анора»). Культовый постановщик напомнил о своих словах, сказанных ещё в XX веке. Тогда Коппола заявил, что с развитием технологий многие люди смогут создавать настоящие шедевры — и сейчас его прогноз подтверждается.

Много лет назад я сказал, что однажды какая-нибудь маленькая девочка из штата Огайо станет новым Моцартом, и это происходит прямо сейчас.

Недавно Френсис Форд Коппола выпустил свою новую картину — монументальную драму «Мегалополис», снятую на средства режиссёра. По итогам первых выходных лента полностью провалилась, заработав в прокате около $ 4 млн.