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Китайская Azure Ray отобралась на турнир DreamLeague S24 по «Доте»

Китайская Azure Ray отобралась на турнир DreamLeague S24 по «Доте»
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Китайская команда Azure Ray прошла на международный чемпионат DreamLeague Season 24 по Dota 2 через региональные квалификации.

В финале отборочных «азуры» встретились с коллективом Team Zero, которую Azure Ray ранее в квалификациях обыграла со счётом 2:1. Изначально команда «зиро» захватила преимущество в серии, выиграв две первые карты, однако затем «азурам» удалось взять противостояние под свой контроль и завершить его в свою пользу.

В итоге Team Zero пропустит первый турнир нового сезона ESL Pro Tour. Китай на DL S24 представит новый ростер Azure Ray.

Состав Azure Ray по Dota 2:

  • Лу lou Чжень;
  • Гу Han Цзяхан;
  • Ли niu Конгбо;
  • Лин pLAnet Хао;
  • Ю Fantasy Яюнь;
  • Се Super Цзюньхао (тренер).

Онлайн-турнир DreamLeague S24 по «Доте» пройдёт с 27 октября по 10 ноября. В рамках ивента 16 команд разыграют 14 075 EPT-очков и $ 1 млн призового фонда.

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