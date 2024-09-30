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Китайская Azure Ray отобралась на турнир DreamLeague S24 по «Доте»

Китайская команда Azure Ray прошла на международный чемпионат DreamLeague Season 24 по Dota 2 через региональные квалификации.

В финале отборочных «азуры» встретились с коллективом Team Zero, которую Azure Ray ранее в квалификациях обыграла со счётом 2:1. Изначально команда «зиро» захватила преимущество в серии, выиграв две первые карты, однако затем «азурам» удалось взять противостояние под свой контроль и завершить его в свою пользу.

В итоге Team Zero пропустит первый турнир нового сезона ESL Pro Tour. Китай на DL S24 представит новый ростер Azure Ray.

Состав Azure Ray по Dota 2:

Лу lou Чжень;

Гу Han Цзяхан;

Ли niu Конгбо;

Лин pLAnet Хао;

Ю Fantasy Яюнь;

Се Super Цзюньхао (тренер).

Онлайн-турнир DreamLeague S24 по «Доте» пройдёт с 27 октября по 10 ноября. В рамках ивента 16 команд разыграют 14 075 EPT-очков и $ 1 млн призового фонда.