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Джулия Робертс получит почётную премию «Сезар» за достижения в мире кино

Джулия Робертс получит почётную премию «Сезар» за достижения в мире кино
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Французская Академия искусств и технологий кинематографа объявила о награждении американской актрисы Джулии Робертс. Звезда «Красотки» удостоится престижной награды за заслуги перед киноиндустрией на юбилейной, 50-й церемонии вручения премии «Сезар».

Джулия Робертс завораживает, она — источник вдохновения и икона мирового кино. Джулия Робертс не просто кинозвезда, она ещё и икона популярной культуры, и её влияние выходит далеко за рамки её актёрских работ.

Почётную премию «Сезар» ранее также получали и другие голливудские представители. Среди них – актёры Джордж Клуни, Пенелопа Крус и Кейт Бланшетт, а также режиссёр Дэвид Финчер.

50-я церемония вручения наград «Сезар» состоится 28 февраля в Париже.

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